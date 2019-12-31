Нафтогаз і Газпром уклали новий контракт щодо транзиту газу

НАК "Нафтогаз" та ПАТ "Газпром" підписали новий контракт щодо транзиту газу на 5 років.

Джерело: виконавчий директор НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко у Facebook, прем’єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook

Пряма мова Вітренко: "Підписали контракт на транзит. Я підписав у Відні о 14:30, а голова Газпрому Олексій Міллер ввечері підписав у Санкт-Петербурзі. Ми з ним проводили переговори до глибокої ночі, сподіваючись, що підпишемо контракти в одному місці, але мені для підписання потрібні були погодження Правління та Наглядової Ради Нафтогазу, а також Кабміну, тому довелося перенести підписання і робити це вже по черзі і дистанційно."

Деталі: Контракт укладений на п’ять років. Як зазначає Гончарук, з можливістю пролонгації ще на десять років на тих же умовах.

Мінімальні гарантовані обсяги прокачки у перший рік – 65 млрд кубометрів газу. Наступні чотири роки – 40 млрд.

"При цьому фактичні обсяги можуть бути вищими", – повідомляє Гончарук.

Нова угода вперше підписана за принципом "качай або плати". Раніше діяв принцип "бери або плати".

За словами Вітренка, визначим є перехід на європейській правила транзиту газу. До цього Україна та Росія діяли за правилами, що склались ще за радянських часів.

Очільник Кабміну також додав, що новий контракт стане фактором зниження ціни газу на ринку.

Чому це важливо: Дія поточного 10-річного контракту закінчується 1 січня.

Читайте також: За крок до контракту: чим закінчилися газові перемовини Росії та України і де був Коболєв

Нагадаємо:

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.