АМКУ розслідує продаж "Нафтогазом" дешевого газу Фірташу

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Справа, яку Антимонопольний комітет розслідує щодо "Нафтогазу", стосується продажу облгазам Дмитра Фірташа газу за заниженою ціною.

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

У компанії зазначили, що йдеться про угоду щодо торгівлі газом для населення, підписану з ТОВ "ЙЕ Енергія" Дмитра Фірташа. Вона була укладена в березні 2021 року, коли компанією керував Андрій Коболєв.

ЕП писала про цей контракт ще у липні. Угоду з "Йе енергія" було укладено 19 березня – на понад місяць раніше, ніж з рештою учасників ринку.

Компанія Фірташа законтрактувала найбільший на ринку обсяг газу для побутових споживачів, 6 млрд кубів. Другий найбільший, 2,2 млрд кубів, отримала "дочка" "Нафтогазу" – ТОВ "ГПК Нафтогаз України"

Саме ці дві компанії отримали найнижчі ціни – 7,42 тис грн за тис куб м, тоді як решта компаній підписали контракти з ціною від 7,9 тис грн до 8,8 тис грн.

У НАК заявили, що угода давала можливість компаніям перепродавати "дешевий" газ бізнесу, а також створювала невиправдані кредитні ризики для "Нафтогазу", оскільки передбачала оплату за фактично проданий газ у період до жовтня 2021 року.

За словами "Нафтогазу", дію контракту зупинили у жовтні, проте борги "ЙЕ Енергії" перед НАКом за цими угодами не погашені донині.

"Наразі "Нафтогаз" реалізує газ усім компаніям, що постачають його населенню, за єдиною ціною та на однакових умовах в межах балансуючої групи", – заявили у "Нафтогазі".

Більше про "березневі" контракти з Фірташем читайте у статті Миколи Топалова: Ціна "річного" тарифу: як Фірташ заробляє на державному газі завдяки "Нафтогазу"

Нагадуємо:

Антимонопольний комітет відкрив справу проти ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" щодо зловживання монопольним становищем на ринку оптової реалізації природного газу.



На заміну контрактів, укладених "Нафтогазом" у березні-квітні 2021 року, нове керівництво "Нафтогазу" запровадило так звану балансуючу групу. Можливість придбати державний газ отримали понад п'ятдесят приватних компаній за єдиною ціною – 7,42 тис грн.

Водночас згодом ЕП з’ясувала, що за новою системою облгази Фірташа ймовірно використовують "пільговий" газ, призначений для населення, для постачання на "азотні" підприємства бізнесмена.

Про те, як це сталося, читайте у статті Миколи Топалова: Газ подвійного призначення: як "дешеве" паливо для населення могло потрапити на заводи Фірташа

Економічна правда