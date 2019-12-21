Оржель: "Нафтогаз" відкличе позов проти "Газпрому" на 12 мільярдів доларів

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів.

Про це він заявив на брифінгу.

"Важливий момент: ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу. Проте вже в нас є візія щодо того, які є домовленості щодо транзиту. Тому в цьому випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Рішення про 3 млрд чітко визначено, а рішення про інші арбітражі будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані", - розповів Оржель.

"Усі рішення є пакетними, тобто ми одночасно виконуємо всі елементи, про які ми домовились. Насправді, це є політичний документ, який передбачає кроки від компаній. Компанії підпишуть договори на інтерконект - це обов'язково. 12,2 млрд - це потенційний виграш в арбітражах, 12,2 - це не те, що ми маємо як 3. 3 - це безпосередньо ми можемо взяти вже до Нового року, бо це зафіксовано. 12,2 та інші рішення будуть переглядатися та урегульовуватися", - додав він.

"Якщо говорити, які наступні кроки - це треба на рівні компаній підписати всі необхідні договори та умови, і це передбачено пакетом. Ви також побачите протокол підписаний, ви побачите кожну позицію, яка із сторін на себе бере. Це буде відкрита інформація, ви це все побачите", - відповів міністр на питання журналістів.

Нагадуємо:

21 грудня, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон, повідомив , що після тристоронніх перемовин України, ЄС та РФ у Мінську, почалися двосторонні перемовини між "Оператором ГТС України" та "Газпромом" у Відні.

У офісі президента заявили, що на переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

19 грудня Україна та Росія досягли принципової згоди про новий контракт щодо транзиту російського газу через територію України.

Пізніше виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко повідомив, що напрацьовані на газових переговорах у Берліні принципи потребують узгодження на політичному рівні.

Міністр енергетики України Олексій Оржель заявив, що Україна, РФ та Єврокомісія напрацювали протокол, який наближає підписання транзитного контракту.

Також 19 грудня, до початку газових перемовин, президент РФ Володимир Путін заявив, що незважаючи на будівництво нових газопроводів, Росія має намір зберегти транзит газу через Україну.

Економічна правда