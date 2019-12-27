"Нафтогаз" отримав від "Газпрому" 2,9 мільярда доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу

"Нафтогаз" підтвердив отримання від російського "Газпрому" 2,918 млрд доларів коменсації на виконання рішення Стокгольмського арбітражу 2018 року.

Про це повідомив у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

"Так, Україна отримала 2.918 мільярдів доларів США від Газпрому на виконання рішення Стокгольмського арбітражу! Подробиці згодом", - написав він.

"Таким чином, сумарно за результатами транзитного арбітражу Нафтогаз отримав від Газпрому 5 млрд дол. Сьогоднішній платіж Газпрому включає погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд дол.), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року. Нафтогаз вітає визнання російською стороною необхідності виконувати рішення арбітражів 2017-2018 рр.. та її намір продовжувати транспортування газу в ЄС територією України", - йдеться у заяві компанії.

Підкреслюється. що сторони продовжують переговори щодо умов подальшої співпраці після завершення чинного контракту 1 січня 2020 року.

Нагадуємо:

20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

На переговорах про транзит газу, які пройшли у Мінську, Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав новий газовий контракт з російським "Газпромом" "складним для всіх сторін компромісом".

Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу.

Також міністр енергетики та захисту довкілля Оржель заявив, що "Нафтогаз" відкличе позов проти російського "Газпрому" на 12,25 мільярдів доларів

Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року.

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