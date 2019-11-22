Україна завершить створення нового Оператора ГТС до кінця року — Коболєв

Сертифікацію Оператора газотранспортної системи України планують завершити у другій половині грудня 2019 року.

Про це у Facebook повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, коментуючи попереднє рішення НКРЕКП про сертифікацію ТОВ "Оператор ГТС України".

"Це означає, що черговий вагомий крок на шляху до відокремлення оператора ГТС успішно зроблено.

Остаточне рішення очікуємо у другій половині грудня. На нас очікує ще багато роботи, пов’язаної з передачею ГТС під контроль Мінфіну та трансфером активів між Укртрансгазом та новим оператором ГТС", - підкреслив він.

За його словами, найближчим часом Нацкомісія з тарифів направить пакет документів до Секретаріату Енергоспівтовариства, щоб отримати погодження і від європейського регулятора.

"Анбандлінг відбувається у повній відповідності до плану, його завершення важливе як у контексті переговорів з Росією, так і для приведення нашого законодавства у відповідність до європейського", - додав голова "Нафтогазу".

Нагадаємо:

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

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Економічна правда