Україна готується отримувати газ через Балкани

Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції (ГЗВ) "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.

Про це повідомляє прес-служба Укртрансгазу.

Роботи здійснені відповідно до меморандуму про співпрацю з операторами ГТС Болгарії, Румунії та Греції, що передбачає забезпечення транспортування газу через трансбалканські трубопроводи у реверсному напрямку по території цих країн до України та Молдови.

Проектна потужність станції після модифікації складає 70 млн куб. м на добу в аверсному режимі та 4 млн куб. м на добу в реверсному режимі з Молдови.

Повідомляється, що у 2018 році Укртрансгаз успішно провів оцінку попиту на вхідні потужності в Україну з Румунії та підтвердив економічну доцільність створення таких потужностей на трансбалканському маршруті.

Готовність об’єкта до роботи перевірили та підтвердили представники суміжного оператора ГТС "Молдовагаз", підписавши відповідний акт.

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Економічна правда