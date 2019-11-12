У Нафтогазі розповіли що станеться, якщо контракту з РФ не буде

У НАК Нафтогаз заявляють, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.

Про це повідомив голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв у Facebook.

"Ми не знаємо, скільки часу Газпром буде готовий втрачати частку європейського ринку і наражатися на штрафи від своїх клієнтів у Західній Європі.

Останнього разу, коли Газпром робив таку вправу - зимою 2014-2015 років, - втратив понад 5 млрд дол, за підрахунками російських аналітиків. Рішення про укладання чи не укладання угоди там приймає особа в Кремлі, і на які збитки він ладен піти, питання до нього", - підкреслив Коболєв.

Коболєв наголосив, що українська сторона буде покладатися на власні запаси, та продовжувати судові процеси з Газпромом.

"Ми ж будемо забезпечувати українських споживачів з ресурсів у сховищах, за необхідності можемо імпортувати ще за контрактами з гарантованою поставкою. І будемо продовжувати стягнення майже 3 млрд дол за завершеним арбітражем і битися ще за 12 млрд дол у поточному арбітражі.

Як свідчить практика, це дуже дієвий інструмент забезпечення інтересів України", - говорить голова Нафтогазу.

У Нафтогазі наголошують, що країна готова до будь-якого вирішення питання щодо контракту, і нагадують про рекордні запаси газу у підземних сховищах України та європейських країн-партнерів.

"Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Завдяки успішному випуску єврооблігацій Нафтогаз винайшов додаткові кошти і створив значні запаси газу у ПСГ. 21,7 млрд куб м. – це рекордно високий рівень за останні роки.

Європа також підготувалась до можливих креативних ходів росіян і закачала до своїх сховищ рекордно високий рівень газу за багато років – 100 млрд куб. м

Тобто всі розуміють, що з великою вірогідністю Газпром через політичні мотиви може не підписати контракт і спробувати шантажувати як нас так і європейських споживачів. Але великі запаси в українських і європейських підземках максимально перешкоджають реалізації такого сценарію", - резюмував Коболєв



Нагадаємо:

7 листопада Укртрансгаз модернізував газовимірювальну станції "Гребеники" на кордоні з Молдовою, відтепер станція готова до реверсного трансбалканського транспортування газу у випадку припинення транзиту з РФ.



5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Раніше в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися

Економічна правда