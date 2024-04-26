В Росії масово блокують сім-карти: на тиждень відключають по 300 тисяч абонентів

Оператори зв'язку на запит російського органу цензури "Роскомнагляд" блокують у середньому близько 300 тисяч "сірих" сім-карт на тиждень.

Про це пише російське видання "Комерсант" із посиланням на джерела.

Все це відбувається в рамках боротьби із сірим ринком сім-карток, яка розпочалася минулого року, стверджує джерело.

За його словами, до вересня 2023 року операторам один раз на тиждень надходили списки номерів від "Роскомнагляду" - дані абонентів, які потрібно було перевірити.

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Компанії перевіряли відомості та надсилали їх відомству, яке після цього за своїми базами уточнювало їхню актуальність. Потім "Роскомнагляд" надсилав уже список номерів із невірними даними на блокування послуг зв'язку. Тепер орган цензури надсилає списки відразу на блокування, каже джерело.

"Оператори за 15 днів попереджають абонентів, що їм потрібно актуалізувати свої дані, але не всі роблять це. Вже після блокування зв'язку багато хто приходить до салонів і відновлює доступ до номерів", - каже співрозмовник "Комерсанта".

Економічна правда.

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