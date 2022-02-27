Вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтвердився

Голова "Оператора газотранспортної системи" Сергій Макогон не підтверджує вибуху на магістральному газопроводі в Харкові, інформація про можливість якого з'явилася в соцмережах.

Про це Макогон написав на своїй сторінці у Facebook.

"Інформація про вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується. Газопостачання міста забезпечується", - заявив він.

За словами Макогона, у місті тривають важкі бої з окупантами, персонал ОГТСУ перебуває на робочих місцях у бомбосховищах.

ОГТСУ на своїй сторінці у Facebook зазначив, що система не фіксує зниження тиску, транспортування газу відбувається у штатному режимі.

"Незважаючи на надскладну ситуацію через бойові дії, співробітники компанії на місцях виконують свою функцію", - наголосила компанія.

Економічна правда