Всі розділи
Укр / Рус

Вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтвердився

Неділя, 27 лютого 2022, 09:25

Голова "Оператора газотранспортної системи" Сергій Макогон не підтверджує вибуху на магістральному газопроводі в Харкові, інформація про можливість якого з'явилася в соцмережах.

Про це Макогон написав на своїй сторінці у Facebook.

"Інформація про вибух на магістральному газопроводі у Харкові не підтверджується. Газопостачання міста забезпечується", - заявив він.

За словами Макогона, у місті тривають важкі бої з окупантами, персонал ОГТСУ перебуває на робочих місцях у бомбосховищах.

ОГТСУ на своїй сторінці у Facebook зазначив, що система не фіксує зниження тиску, транспортування газу відбувається у штатному режимі.

"Незважаючи на надскладну ситуацію через бойові дії, співробітники компанії на місцях виконують свою функцію", - наголосила компанія.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

газопровід ГТС війна

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Справжні проблеми газових систем 21 лютого 2022, 17:36
Газопровід Baltic Pipe має досягти повної потужності до кінця 2022 року 23 червня 2021, 09:51
У Данії відкликали дозвіл на будівництво газопроводу Baltic Pipe через екологічні застереження 4 червня 2021, 13:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті