Для Оператора ГТС хочуть збiльшити участь в купівлі-продажу газу
Наглядова рада "Магістральні газопроводи України" напрацьовує заходи зі збільшення участі Оператора ГТС на українській енергетичній біржі для купівлі-продажу газу на балансування газотранспортної системи.
Про це зазначають у facebook МГУ
Там пишуть, що для створення передумов виходу на біржу та координації дій Оператора і "Української енергетичної біржі" проведено низку зустрічей, напрацьовано і погоджено відповідні документи.
Окрім того, наглядова рада доручила ОГТСУ підготувати пропозиції до плану дій на період опалювального сезону 2021-2022 для забезпечення ліквідності Оператора та можливості здійснення балансування ГТС.
Нагадуємо:
З 19 січня 2022 року Оператор ГТС України брав участь в біржових торгах протягом п’яти днів. За результатами торгів придбано понад 3,3 млн. м. куб. газу. Вказані обсяги порівняно невеликі, але значно вищі за обсяги попередніх виходів Оператора ГТС на біржу.
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