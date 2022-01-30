Для Оператора ГТС хочуть збiльшити участь в купівлі-продажу газу

Наглядова рада "Магістральні газопроводи України" напрацьовує заходи зі збільшення участі Оператора ГТС на українській енергетичній біржі для купівлі-продажу газу на балансування газотранспортної системи.

Про це зазначають у facebook МГУ

Там пишуть, що для створення передумов виходу на біржу та координації дій Оператора і "Української енергетичної біржі" проведено низку зустрічей, напрацьовано і погоджено відповідні документи.

Окрім того, наглядова рада доручила ОГТСУ підготувати пропозиції до плану дій на період опалювального сезону 2021-2022 для забезпечення ліквідності Оператора та можливості здійснення балансування ГТС.

Нагадуємо:

З 19 січня 2022 року Оператор ГТС України брав участь в біржових торгах протягом п’яти днів. За результатами торгів придбано понад 3,3 млн. м. куб. газу. Вказані обсяги порівняно невеликі, але значно вищі за обсяги попередніх виходів Оператора ГТС на біржу.