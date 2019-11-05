Нафтогаз відмовляється "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому

Російська сторона пропонує "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий транзит, Нафтогаз не бачить для цього підстав.



Про це заявив глава НАК Нафтогаз Андрій Коболєв у Facebook.

"Російська сторона пропонує Нафтогазу "обнулити" майже 3 мільярди доларів за Стокгольмським рішенням і відмовитися від позову ще на 12 мільярдів. До того ж АМКУ пропонується відмовитися від штрафу на близько 7 мільярдів доларів

Разом – 22 мільярди доларів – "понять и простить". Шукаю і не знаходжу в озвучених в медіа пропозиціях зустрічні кроки Росії на співставні суми. Хіба так виглядає "обнулення" взаємних претензій?", - наголосив Коболєв



Глава Нафтогазу прокоментував заяви російською сторони, щодо нібито дешевших на 25% цін на газ, ніж Україна закупляє з Європи.

"За діючим контрактом ми вже маємо право купувати російський газ за ціною німецького хабу. Газпром відмовляється виконувати це положення контракту.

Традиційно російські поставки, навіть зі знижками за лояльність, чомусь виходять дорожчими, ніж закупівлі за конкурентними цінами у Європі. Це нелогічно, бо Газпром транспортує газ на меншу відстань.

Коли Стокгольмський арбітраж виправив цю цінову аномалію, Газпром відмовився постачати газ.

Ми вже давно переконались, що ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ", - підкреслив Коболєв.

Коболєв зазначає, що Нафтогаз готовий домовлятися про продовження транзиту і позиція НАК повністю збігається з позицією Єврокомісії, але російська сторона проти.

"Росія – проти, її лякає "вакханалія в Стокгольмському арбітражі". Звичайно, рішення найавторитетнішого європейського арбітражного суду можна називати "вакханалією", але тоді постає логічне питання - навіщо Газпром минулого року першим ініціював в Стокгольмському арбітражі два нові процеси проти Нафтогазу?", - резюмував Коболєв.

Нагадаємо:

31 жовтня президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Раныше речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для досягнення домовленостей щодо транзиту газу Україна має "виключити з порядку денного судові претензії".

Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.

У вівторок виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".





Економічна правда