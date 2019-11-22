Украина завершит создание нового Оператора ГТС до конца года — Коболев

Сертификацию Оператора газотранспортной системы Украины планируют завершить во второй половине декабря 2019 года.

Об этом в Facebook сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, комментируя предварительное решение НКРЭКУ о сертификации ООО "Оператор ГТС Украины".

"Это означает, что очередной важный шаг на пути к отделению оператора ГТС успешно сделан.

Окончательное решение ожидаем во второй половине декабря. Нас ждет еще много работы, связанной с передачей ГТС под контроль Минфина и трансфером активов между Укртрансгазом и новым оператором ГТС", - подчеркнул он.

По его словам, в ближайшее время Нацкомиссия по тарифам направит пакет документов в Секретариат Энергосообщества, чтобы получить согласование и от европейского регулятора.

"Анбандлинг происходит в полном соответствии с планом, его завершение важно как в контексте переговоров с Россией, так и для приведения нашего законодательства в соответствие с европейским", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним:

18 ноября, "Газпром" направил "Нафтогазу" предложение о продлении на год действующего контракта или заключения нового договора о транзите газа.

"Газпром" считает, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить соглашение по транзиту газа с Украиной по сниженным ценам на 20-25%.

В НАК Нафтогаз считают, что скорее всего Газпром не подпишет контракт о новом транзите газа, но Украина и европейские партнеры готовы к этому и накопили достаточно запасов газа в хранилищах.

7 ноября Укртрансгаз модернизировал газоизмерительную станции (ГЗВ) "Гребеники" на границе с Молдовой, теперь станция готова к реверсной трансбалканской транспортировке газа в случае прекращения транзита с РФ.

5 ноября глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался "понять и простить" 22 миллиарда долларов Газпрому.

Перед этим, 31 октября президент России Владимир Путин призвал обнулить все требования как со стороны "Нафтогаза", так и со стороны "Газпрома" в газовом споре.

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Экономическая правда