"Газпром" запропонував річний контракт на транзит газу взамін на відмову від претензій

"Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

Про це повідомляє ТАСС, посилаючись на прес-службу Газпрому.

"У пропозиції "Газпрому" зазначено, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.

Мається на увазі скасування рішення Антимонопольного комітету про накладення на "Газпром" штрафу за нібито "порушення економічної конкуренції" та відзив клопотання "Нафтогазу України" про ініціювання Європейською комісією розслідування проти "Газпрому", - уточнили в компанії.

Повідомляється, що "Газпром" чекає позицію України по готовності напряму купляти російський газ з 2020 року.



Інформація згодом підтвердилась на офіційній сторінці "Газрому":

