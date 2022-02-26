Оператор ГТС забезпечує транспортування газу споживачам

В Операторі ГТС заявили, що забезпечують транспортування газу для потреб України.

Про це повідомляє прес-служба компанії у Facebook.

"Станом на 7:30 26 лютого Оператор ГТС України виконує свої функції з транспортування природного газу споживачам та балансування системи.

Об’єкти компанії у всіх регіонах України, в тому числі в районах бойових дій, продовжують працювати. На деяких об’єктах, з огляду на ризики через бойові дії, персонал переведений на дистанційну роботу. Жертв чи постраждалих серед співробітників компанії немає", - йдеться у повідомленні.

Через пошкодження газових мереж відключена від газопостачання Станиця Луганська (Луганська обл.).

"Наші співробітники роблять все від них залежне, щоб постачати газ споживачам України та убезпечити райони, де проходять бойові дії, від небезпеки аварійних інцидентів", - додали в Операторі ГТС.

Економічна правда