Уряд проведе позаплановий аудит Укрспирту та Агрофонду
Кабмін доручив організувати позаплановий внутрішній аудит Аграрного фонду та концерну Укрспирт, чиї очільники були звільнені напередодні.
Про це повідомив в міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook
Нагадаємо:
23 жовтня виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" був призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка; в той же день уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.
Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.
Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.
Економічна правда
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