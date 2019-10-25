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Уряд проведе позаплановий аудит Укрспирту та Агрофонду

П'ятниця, 25 жовтня 2019, 11:05

Кабмін доручив організувати позаплановий внутрішній аудит Аграрного фонду та концерну Укрспирт, чиї очільники були звільнені напередодні.

Про це повідомив в міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook

Нагадаємо

23 жовтня виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" був призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка; в той же день уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Економічна правда

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Аграрний фонд Укрспирт

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