Уряд проведе позаплановий аудит Укрспирту та Агрофонду

Кабмін доручив організувати позаплановий внутрішній аудит Аграрного фонду та концерну Укрспирт, чиї очільники були звільнені напередодні.



Про це повідомив в міністр економіки Тимофій Милованов у Facebook





Нагадаємо:

23 жовтня виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" був призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка; в той же день уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Економічна правда