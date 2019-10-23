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Уряд звільнив голову Держпродспоживслужби

Середа, 23 жовтня 2019, 18:00

Кабінет міністрів звільнив з посади голову Держпродспоживслужби Володимира Лапу та його першого заступника Андрія Жука.

Про це повідомляє AgroPortal.ua з посиланням на власні джерела.

Окрім цього, зазначається, що уряд звільнив голову правління ПАТ "Аграрний фонд" Андрія Радченка.

Сам Лапа пізніше підтвердив своє звільнення з посади.

Економічна правда

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Держпродспоживслужба

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