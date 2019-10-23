Мінекономіки пропонує встановити камери спостереження на спиртзаводах
Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.
Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.
"Ми маємо чітко розуміти, як ми бачимо спиртову галузь у майбутньому, і які кроки потрібно зробити для реформування та детінізації спиртової галузі.
Щоб знайти оптимальний механізм реформування галузі, а також демонополізації "Укрспирту" необхідно почути думки усіх зацікавлених сторін – відповідальних відомств та профільних асоціацій", - заявив міністр економіки Тимофій Милованов.
Серед запропонованих Мінекономіки кроків щодо реформування спиртової галузі - встановлення спиртових лічильників на виробництвах, проведення аудиту усіх непрацюючих заводів незалежною комісією, координація правоохоронних органів у розслідуванні роботи підпільних цехів з виробництва спирту.
Крім того, діяльність ДП "Укрспирт" щодо виробництва та продажу продукції має узгоджуватися і контролюватися Мінекономіки.
Серед подальших кроків – встановлення камер спостереження на всіх працюючих спиртзаводах, посилення контролю за відвантаженням спиртової продукції та створення відкритого реєстру перевізників спирту.
Також йдеться встановлення gps-трекерів на транспортних засобах.
Нагадаємо:
Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.
Економічна правда
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