Мінекономіки пропонує встановити камери спостереження на спиртзаводах

Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.

Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки.

"Ми маємо чітко розуміти, як ми бачимо спиртову галузь у майбутньому, і які кроки потрібно зробити для реформування та детінізації спиртової галузі.

Щоб знайти оптимальний механізм реформування галузі, а також демонополізації "Укрспирту" необхідно почути думки усіх зацікавлених сторін – відповідальних відомств та профільних асоціацій", - заявив міністр економіки Тимофій Милованов.

Серед запропонованих Мінекономіки кроків щодо реформування спиртової галузі - встановлення спиртових лічильників на виробництвах, проведення аудиту усіх непрацюючих заводів незалежною комісією, координація правоохоронних органів у розслідуванні роботи підпільних цехів з виробництва спирту.

Крім того, діяльність ДП "Укрспирт" щодо виробництва та продажу продукції має узгоджуватися і контролюватися Мінекономіки.

Серед подальших кроків – встановлення камер спостереження на всіх працюючих спиртзаводах, посилення контролю за відвантаженням спиртової продукції та створення відкритого реєстру перевізників спирту.

Також йдеться встановлення gps-трекерів на транспортних засобах.

Нагадаємо:

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Економічна правда