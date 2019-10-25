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Кабмин проведет внеплановый аудит Укрспирта и Агрофонда

Пятница, 25 октября 2019, 11:05

Кабмин поручил организовать внеплановый внутренний аудит Аграрного фонда и концерна Укрспирт, чьи руководители были уволены накануне.

Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.

Напомним:

23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.

Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.

Экономическая правда

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Аграрный фонд Укрспирт

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