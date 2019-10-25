Кабмин проведет внеплановый аудит Укрспирта и Агрофонда
Кабмин поручил организовать внеплановый внутренний аудит Аграрного фонда и концерна Укрспирт, чьи руководители были уволены накануне.
Об этом сообщил министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.
Напомним:
23 октября исполняющим обязанности директора госпредприятия "Укрспирт" был назначен Сергей Блескун вместо Юрия Лучечко; в тот же день правительство уволило председателя правления ОАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.
Минэкномики в рамках реформирования спиртовой отрасли предлагает установить камеры наблюдения на всех работающих спиртзаводах и gps-трекеры на транспортных средствах.
Президент Владимир Зеленский подает в Верховную Раду законопроект, призванный либерализировать деятельность в сфере производства и оборота этилового спирта.
Экономическая правда
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