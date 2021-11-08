В Агрофонді підтвердили, що безповоротно втратили 2 мільярди

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Державна компанія "Аграрний фонд" підтвердила, що 2,14 млрд грн, розміщених у 2014 році на рахунках збанкрутілого "Брокбізнесбанку", не були повернуті компанії після ліквідації банку.

Про це йдеться у відповіді компанії на запит проєкту "Марлін".

"Внаслідок невиконання ПАТ "Брокбізнесбанк" умов депозитних договорів порушено статті 526, 610, 629 Цивільного кодексу та статтю 193 Господарського кодексу України та з підстав відсутності в останнього майна для задоволення вимог кредиторів під час процедури банкрутства, АТ "Аграрний фонд" нанесено матеріальної шкоди", - повідомили в державній компанії.

Постановою НБУ у 2014 році розпочато процедуру ліквідації "Брокбізнесбанку", а Фондом гарантування вкладів визначено, що 2,14 млрд грн Аграрного фонду мають бути повернуті у сьому чергу.

У червні 2019 року виплати гарантованих сум відшкодування вкладникам банку були завершені, проте кошти Аграрному фонду так і не були виплачені.

Про втрату цих активів йшлось і у звіті Державної аудиторської служби про перевірку компанії за 2018-2019 роки.

80% акцій банку "Брокбізнесбанк" належало олігарху-втікачу Сергію Курченку, який за даними Генпрокуратури причетний до відмивання коштів кількох українських банків.

За підсумками 2020 року Аграрний фонд отримав чисті збитки на суму 197 млн грн.

Акціонерне товариство "Аграрний Фонд", засноване у 2003 році Кабінетом Міністрів України, і позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України. Наразі знаходиться в управлінні Міністерства економіки.

Економічна правда