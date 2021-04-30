Гарант продовольчої безпеки України отримав 200 мільйонів збитків

За підсумками 2020 року акціонерне товариство "Аграрний Фонд" отримало чисті збитки на суму 197 мільйонів гривень.

Про це свідчить зведений звіт про виконання показників річного фінансового плану компанії, повідомляє Марлін.

За результатами 2019 року товариство отримало чистий збиток на суму 3,9 млрд грн, а у 2018 році збиток становив 27,6 млн грн.

Минулого року чистий дохід від реалізації сільськогосподарської продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках становив 2,2 млрд грн проти запланованих 5,5 млрд грн. Тобто виконання фінплану становить 39,9%.

Загальна сума заборгованості "Аграрного Фонду" перед різними партнерами становить 156,5 млн грн.

На додатковий запит Марлін повідомили, що збиток за минулий рік зумовлений від’ємним фінансовим результатом, сформованим за I квартал 2020 року на суму 206,7 млн грн. Відповідні заборгованості призвели до дефіциту обігових коштів, що негативно вплинуло на комерційну активність "Агрофонду".

Середня чисельність працівників у 2020 році становила 218 осіб. Середня заробітна плата керівника становила 198,5 тис грн, з яких посадовий оклад на суму 173,4 тис грн.

З травня 2020 року на акціонерному товаристві керує в.о. голови правління – Банчук Богдан.

Акціонерне товариство "Аграрний Фонд" засноване у 2003 році Кабінетом міністрів і позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України.

Основне завдання товариства – формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників та вплив на ситуацію на аграрному ринку. Спеціалізується на оптовій торгівлі зерном та виробами борошномельно-круп’яної промисловості.

Раніше повідомлялося, що за підсумками 2020 року Державна продовольчо-зернова корпорація отримала чисті збитки на суму 5,8 млрд грн.

Економічна правда