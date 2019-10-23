Кабмін змінив голову "Укрспирту"
Виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка.
Про це повідомив у Facebook голова Мінекономіки Тимофій Милованов.
"Укрспирт. Чинний виконуючий обов`язки припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов`язки. Буде відкрито конкурс", - написав він.
Юрій Лучечко очолював "Укрспирт" у статусі в.о. директора з вересня 2017 року.
Нагадаємо:
Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.
Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.
Економічна правда
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