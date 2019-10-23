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Кабмін змінив голову "Укрспирту"

Середа, 23 жовтня 2019, 19:59

Виконуючим обов'язки директора держпідприємства "Укрспирт" призначений Сергій Блескун замість Юрія Лучечка.

Про це повідомив у Facebook голова Мінекономіки Тимофій Милованов.

"Укрспирт. Чинний виконуючий обов`язки припинив повноваження. Сергій Блескун призначений виконуючим обов`язки. Буде відкрито конкурс", - написав він.

Юрій Лучечко очолював "Укрспирт" у статусі  в.о. директора з вересня 2017 року.

Нагадаємо:

Мінекноміки в рамках реформування спиртової галузі пропонує встановити камери спостереження на всіх працюючих спиртзаводах і gps-трекер на транспортних засобах.

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Економічна правда

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Укрспирт Кабмін

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