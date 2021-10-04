Аудит Агрофонду: втрачені активи на 2 мільярди

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Державна аудиторська служба під час ревізії АТ "Аграрний фонд" виявила фінансових порушень та втрату активів на загальну суму 2,17 млрд грн.

Про це йдеться у звіті аудиторів про перевірку діяльності Агрофонду за період 2018-2019 роки, повідомляє Марлін.

Зокрема тих порушень, що призвели до втрат активів, зафіксовано на суму на 2,15 млрд грн.

"Ревізією операцій на реєстраційних рахунках в установах банків встановлено, що АТ "Аграрний фонд" втрачено активів на загальну суму майже 2 146,0 млн грн, що були розміщені у 2014 році на депозитних рахунках у ПАТ "Брокбізнесбанк", який наразі ліквідовано", - йдеться у звіті.

Також Агрофонд поніс 5,1 млн грн втрат під час зберігання цукру-піску, який був доказом у кримінальному провадженні.

Крім цього Аграрний фонд "пробачив" борг приватній фірмі АТ "Аграрний фонд" на суму 1,9 млн грн, оскільки не проводив претензійно-позовної роботи про стягнення вказаної суми.

Аудитори також акцентують увагу на зайвих витратах товариства під час оплати праці працівників на 342 тис грн. Посади цих працівників у звіті не уточнюються.

2020 рік товариства завершило із чистим збитком на суму 197 млн грн.

Акціонерне товариство "Аграрний Фонд" засноване у 2003 році Кабінетом Міністрів України і позиціонує себе на ринку як гарант продовольчої безпеки України. Входить до сфери управління Міністерства економіки.

Основне завдання товариства - формування запасів зерна, підтримка вітчизняних сільгоспвиробників та вплив на ситуацію на аграрному ринку. Спеціалізується на оптовій торгівлі зерном та виробами борошномельно-круп’яної промисловості.

Економічна правда