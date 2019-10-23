Зеленський хоче скасувати державну монополію на виробництво спирту

Президент Володимир Зеленський подає до Верховної Ради законопроєкт, покликаний лібералізувати діяльність в сфері виробництва і обороту етилового спирту.

Про це повідомляє пресслужба Офісу глави держави.

Документом пропонується з 1 січня 2020 року скасувати державну монополію на виробництво спирту.

Передбачається надання можливості суб'єктам господарювання будь-якої форми власності реалізовувати здійснення діяльності з виробництва спирту за умови отримання відповідної ліцензії.

Оптова торгівля на території України харчовим спиртом здійснюється за наявності ліцензії.

"Протягом останніх 10 років виробництво легального харчового спирту в Україні скоротилося в чотири рази. У той же час частка тіньового обороту харчового спирту зросла з 10% в 2007 році до 55% від загального споживання харчового спирту в країні в 2019 році", - передає прес-служба.

"Цей проєкт закону покликаний скасувати державну монополію на виробництво спирту та сприяти детінізації ринку спирту і лікеро-горілчаної продукції", - йдеться в повідомленні.

Оптову торгівлю етиловим спиртом для медичних і ветеринарних цілей можуть здійснювати заклади охорони здоров'я та організації зооветеринарного постачання незалежно від форми власності за наявності ліцензії.

Порядок ведення реєстру зазначених установ встановлює Кабінет міністрів.

Проєкт закону вводить також повну лібералізацію експорту спирту з України.

Згідно з документом, експорт етилового спирту, етилового ректифікованого виноградного спирту, етилового ректифікованого плодового спирту здійснюють суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на виробництво.

З метою захисту вітчизняного товаровиробника законопроєктом передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2022 року зможуть здійснювати тільки уповноважені Кабінетом міністрів державні підприємства.

"Очікується, що прийняття документа забезпечить становлення в Україні цивілізованого конкурентного ринку спирту і лікеро-горілчаних виробів", - підкреслили в Офісі президента.

Економічна правда