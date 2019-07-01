У столиці починають діяти нові паркувальні талони

З 1 липня у Києві вводять паркувальні талони нового зразка - вони будуть захищені голограмою та унікальним ідентифікаційним номером.

Про це повідомили у КМДА.

"Змінився колір паркувальних талонів, розташування номерів зон (або кварталу) та додаткової інформації. Ступені захисту – голограма та унікальний для ідентифікацій номер", - заявив застаник глави КМДА Дмитро Давтян.

Купити талони можна: онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс ; онлайн із безкоштовною доставкою через сервіс ; у кіосках "Союздрук",безпосередньо в офісі КП "Київтранспарксервіс".

Зазначається, що талон на місяць для усіх зон коштує 630 гривень, у II та III зоні - 441 грн, у III зоні - 315 грн. Абонемент на квартал - 1465 грн з можливістю користування будь-якого паркувального майданчика підприємства протягом трьох місяців.

"Для використання паркувального талона у вільну графу на лицьовій стороні необхідно вписати державний номер транспортного засобу та покласти талон у салоні авто на видноті", - розповіли у КМДА.

Нагадаємо:

З 1 липня в Україні можна проектувати парковки на експлуатованих поверхнях торгово-розважальних центрів і громадських будівель.

Стоянки і гаражі, зокрема, можна розміщувати у торгових та торгово-розважальних центрах, адміністративних та інших спорудах. Виняток - дитсадки, школи та корпуси лікарень з палатами.

З 1 липня вводяться нові будівельні норми, які дають можливість влаштовуватиперехоплюючі автостоянки на в’їзді до центру великих міст.

Раніше у нових державно-будівельних нормах із містобудування була введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років.

Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

Планується ввести також шумову розмітку трас, яка може врятувати життя.

Економічна правда