В уряді придумали, як вирішити проблему з парковками у містах

З 1 липня вводяться нові будівельні норми, які дають можливість влаштовувати перехоплюючі автостоянки на в’їзді до центру великих міст.

Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе.

"Запроваджуємо ще одну цікаву європейську практику для налагодження транспортного руху в містах - перехоплюючі автостоянки, так звані "Park&Ride". Зазвичай вони розміщуються на околицях або у центрі великих міст поблизу зупинок громадського транспорту, щоб власник авто міг залишити свою машину і зручно пересісти на метро, автобус чи трамвай", - сказав він.

За словами заступника міністра, плата за таку парковку "коштує копійки" у порівнянні з парковками в центрі, а у багатьох випадках взагалі безкоштовна.

Користувачі перехоплюючих парковок також зможуть зі знижкою купити квитки на громадський транспорт "туди-назад".

Згідно з будівельними нормами щодо містобудування, такі перехоплюючі автостоянки мають входити до складу транспортно-пересадочних вузлів (ТПВ).

У нових будівельних нормах зазначається, що перехоплюючі парковки мають розташовуватися на під’їзді до центральної частини міста біля залізничних станцій, авіаційних терміналів, станцій метрополітену і зупинок маршрутного таксі та іншого громадського транспорту.

Мінімальна відстань до вказаних об’єктів - 150 метрів.

До половини усіх паркомісць на таких стоянках мають розраховуватися для зберігання авто протягом дня, до 25% - для короткочасного зберігання протягом кількох годин.

Нагадаємо:

Уже з 1 липня поточного року у великих містах України можуть з’явитися автоматизовані парковки.

Раніше у нових державно-будівельних нормах із містобудування була введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років.

Також в Україні можуть з'явитися парковки на дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

Планується ввести також шумову розмітку трас, яка може врятувати життя.

Економічна правда