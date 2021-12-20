Київ та передмістя паралізувало у заторах

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Київ та під’їзди до столиці паралізувало у заторах внаслідок снігопаду, міська влада каже, що працює.

Про це відомо з даних мапи міста, пресслужба Київської міської держадміністрації.

В обід 20 грудня у Києві пройшов снігопад, а проти ночі 21 грудня синоптики прогнозують значне зниження температури.

Як наслідок, спершу паралізувало центр столиці, а згодом затори поширилися на передмістя та окружну дорогу.

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Близько 19 години, коли припадає пікове вечірнє навантаження, столичні дороги "зупинилися".

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Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що на вулицях працюють майже 300 авто спецтехніки. Вони обробляють підйоми та спуски, вулиці із бруківки, мости, тротуари протиожеледними засобами.

Він також закликав водіїв бути обережними та не паркувати авто на узбіччях вулиць, де вони заважатимуть снігоприбиральній техніці розчищати дороги і проїзди.

Економічна правда