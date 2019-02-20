В Україні покращать умови користування громадським транспортом

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства розробляє сучасні норми проектування відокремлених смуг для громадського транспорту.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України продовжує оновлення державних будівельних норм щодо вулиць і доріг населених пунктів. Зокрема, наразі розглядається пропозиція переглянути та суттєво вдосконалити рекомендаційні вимоги до влаштування відокремлених смуг для громадського транспорту, щоб покращити його роботу та підвищити безпеку і комфорт пасажирів", - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе зауважив, що в Україні, на відміну від Європи, громадський транспорт — це скоріше "щось жахливе і негативне", ніж зручний альтернативний шлях добратися на роботу, навчання чи додому.

"Сьогодні у чинних нормах щодо проектування вулиць і доріг відсутні окремі рекомендації, як потрібно влаштовувати відокремлені смуги громадського транспорту, у якій смузі руху це краще робити, для якого транспорту — рейкового чи безрейкового, також не береться до уваги функціональне призначення вулиці, її оточення та інтенсивність. Тому зараз є пропозиція переглянути ці вимоги та, враховуючи всі ці необхідні параметри, оновити їх відповідно до європейського досвіду", — зазначив посадовець.

Парцхаладзе додав, що такі зміни могли би підвищити якість руху громадського транспорту та оптимізувати його роботу.

За словами заступника міністра, в Україні також обов’язково потрібно оптимізовувати та вдосконалювати наявні міські маршрути, підвищувати якість надання транспортних послуг.

"У Європі вже давно відмовляються від індивідуальних автомобілів на користь громадського транспорту або велосипедів. Ми також маємо створювати належні умови та переймати цей досвід, популяризувати цей вид транспорту", — додав він.

Нагадуємо:

З 1 вересня 2018 року набули чинності нові Державні будівельні норми щодо мінімально допустимої ширини смуги руху.

Згідно з новою ДБН, ширина смуги руху на магістральних вулицях загальноміського та районного значення в найбільших, великих, середніх і малих містах, крім доріг безперервного руху, а також на селищних дорогах і головних вулицях становить 3 м.

На магістралях загальноміського значення безперервного руху в найбільших і великих містах ширина смуги руху становить 3,5 м.

На місцевих житлових вулицях і дорогах всіх населених пунктів ширина смуги руху становить 2,75 м.

Мінрегіонбуд пропонує обладнати швидкісні траси різнорівневими розв'язками таперестати будувати ліві повороти.

Крім того, Мінрегіонбуд ввів обов'язкове проектування на зупинках громадського транспорту захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду при новому будівництві та реконструкції зупионк з 1 вересня.

Економічна правда