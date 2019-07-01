В столице начинают действовать новые парковочные талоны
С 1 июля в Киеве вводят парковочные талоны нового образца - они будут защищены голограммой и уникальным идентификационным номером.
Об этом сообщили в КГГА.
"Изменился цвет парковочных талонов, расположение номеров зон (или квартала) и дополнительной информации. Степени защиты - голограмма и уникальный для идентификаций номер", - заявил застаник главы КГГА Дмитрий Давтян.
Купить талоны можно: онлайн с бесплатной доставкой через сервис КП "ГИВЦ"; онлайн с бесплатной доставкой через сервис Portmone; в киосках "Союзпечать", непосредственно в офисе КП "Киевтранспарксервис".
Отмечается, что талон на месяц для всех зон стоит 630 гривен, во II и III зоне - 441 грн, в III зоне - 315 грн. Абонемент на квартал - 1465 грн с возможностью пользования любой парковки предприятия в течение трех месяцев.
"Для использования парковочного талона в свободную графу на лицевой стороне необходимо вписать госномер транспортного средства и положить талон в салоне авто на виду", - рассказали в КГГА.
Напомним:
С 1 июля в Украине можно проектировать парковки на эксплуатируемых поверхностях торгово-развлекательных центров и общественных зданий.
Стоянки и гаражи, в частности, можно будет размещать в торговых и торгово-развлекательных центрах, административных и других сооружениях. Исключение - детсады, школы и корпуса больницы с палатами.
С 1 июля вводятся новые строительные нормы, которые дают возможность устраивать перехватывающие автостоянки на въезде в центр крупных городов.
Ранее в новых государственно-строительных нормах по градостроительству была введена норма по разработке комплексных схем транспорта на 30-40 лет.
Кроме того, в Украине улучшат условия пользования общественным транспортом.
Планируется ввести также шумовую разметку трасс, которая может спасти жизнь.
Экономическая правда
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