В Україні планують ввести шумову розмітку трас

У нових державних будівельних нормах щодо проектування доріг пропонується передбачати на дорогах І та ІІ категорій влаштування фрезерованих шумових смуг.

Про це повідомляється на сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

"Наприклад, якщо людина довго знаходиться за кермом і починає засинати, такі шумові смуги можуть врятувати життя. Тому під час оновлення ДБН щодо доріг загального користування ми прописали доцільність влаштування таких смуг на найбільших трасах — дорогах І-ІІ категорії", — зазначив заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

Вперше шумові смуги з’явилися в США всередині 50-х років минулого століття.

Парцхаладзе зазначив, що такі шумові розмітки окрім США також широко застосовуються у Німеччині, Канаді, Фінляндії, Данії, Швеції, Норвегії, та у багатьох з цих країн є обов’язковими під час проектування нових доріг.

"Застосування шумових смуг дозволяє досягти значного зниження рівня аварійності на дорогах, щонайменше удвічі", — додав Парцхаладзе.

Раніше він пропонував разом із шумовою ввести світлову розмітку доріг.

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Економічна правда