В Україні з’являться парковки на дахах ТРЦ і громадських будівель

З 1 липня в Україні дозволять проектувати парковки на експлуатованих поверхнях торгово-розважальних центрів і громадських будівель.

Про це повідомили у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ.

Відповідні зміни внесені до Державних будівельних норм з проектування автостоянок і гаражів.

Стоянки і гаражі, зокрема, можна буде розміщувати у торгових та торгово-розважальних центрах, адміністративних та інших спорудах. Виняток - дитсадки, школи та корпуси лікарень з палатами.

"Такі стоянки є у Польщі, Франції, Італії, Німеччині. Це дуже вигідно робити, бо часом знайти вільне місце під паркінг, особливо у великому місті, важко", - сказав заступник міністра Лев Парцхаладзе.

"Тому для розширення кількості паркомісць стали використовувати експлуатовані покрівлі громадських будівель. Це такі покрівлі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. Ми теж вирішили запозичувати такий іноземний досвід і у нових змінах ДБН передбачили можливість проектування вищезазначених стоянок", - додав він.

За його словами, для можливості безпечного розташування такої парковки потрібно дотримуватися відповідних технічних вимог.

Автостоянки мають проектуватися згідно з вимогами ДБН "Планування і забудова територій" щодо дотримання протипожежних відстаней від них до прилеглої забудови, вимог правил улаштування електроустановок від брівки земляного полотна до опор ліній електропередач, телефонних ліній, антен мобільного та радіотрансляційного зв’язку.

Крім цього, на таких парковках мають бути обов’язкові евакуаційні виходи, розміщувати будь-які тимчасові укриття для автомобілів забороняється.

Нагадуємо:

З 1 липня вводяться нові будівельні норми, які дають можливість влаштовувати перехоплюючі автостоянки на в’їзді до центру великих міст.

Раніше у нових державно-будівельних нормах із містобудування була введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років.

Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

Планується ввести також шумову розмітку трас, яка може врятувати життя.

Економічна правда