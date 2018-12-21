Великі міста будуть планувати схеми транспорту на 30 років

У нових державних будівельних нормах з містобудування введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років в містах з населенням понад 100 тисяч осіб.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба відомства.

За словами заступника міністра, така довгострокова стратегія розвитку транспортної системи міст необхідна для ефективної організації та раціонального розвитку міського транспортного руху.

"Проблема транспорту у великих містах залишається однією з найактуальніших. Починаючи від пробок, збоїв в роботі громадського транспорту, закінчуючи недосконалістю транспортних маршрутів або нестачею місць для паркування на дорогах", - заявив він.

"У нових ДБН з містобудування ми внесли таку норму про необхідність в містах з населенням понад 100 тисяч осіб розробляти комплексні схеми транспорту на 30-40 років", - сказав Парцхаладзе.

Згідно з новими нормами, комплексна схема транспорту передбачає аналіз існуючого стану транспортної мережі - роботи громадського та іншого транспорту, ефективності залізничних, морських або авіаперевезень, автобусних, трамвайних та інших маршрутів, а також функціонування аеропортів, вокзалів, портів тощо, - на основі якого визначаються подальші кроки і шляхи розвитку.

Така комплексна схема розробляється як окремий документ на основі затвердженого генерального плану міста.

У ньому повинні враховуватися соціально-економічні та планувальні особливості міста, зростання населення і території, розміщення населення і його демографічна структура, перспективні зміни в розміщенні підприємств промисловості, будівництва, великих торгових та інших об'єктів і, виходячи з цього, - перспективний рівень автомобілізації.

Економічна правда