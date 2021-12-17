"Київавтодор" замовив ремонт Хрещатика за 750 мільйонів

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Комунальна корпорація "Київавтодор" за результатами тендеру уклала угоду з "Онур конструкціон інтернешнл" на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 мільйона гривень.

Про це повідомляється в системі ProZorro.

У договорі з підрядником немає точних даних про строки виконання ремонту, максимальний термін – кінець 2023 року.

"Онур" повідомив, що звичайний розмір зарплати звичайних будівельних робітників у компанії цього року становив 20 тис грн (18,5 тис грн оклад та півтори тисячі гривень на відпускні), повідомляє видання "Наші гроші".

"До торгів було допущено лише ТОВ "Ростдорстрой", але ці два фаворити Укравтодору фактично не торгувались та аукціон закінчився з символічною знижкою 0,2%", – пишуть журналісти.

Невеличке ПП "Вектор 12" з Одеської області також подавало заявку на участь у тендері, але фірма не подала низку документів та банківську гарантію. Відтак її не допустили до участі у торгах.

Економічна правда