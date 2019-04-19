В Україні хочуть робити міцніший асфальт на зупинках транспорту

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства вивчить доцільність облаштування на зупинках громадського транспорту більш міцного покриття.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає прес-служба Мінрегіону.

За словами чиновника, це буде сприяти підвищенню стійкості асфальтобетонного покриття до руйнування і мінімізує утворення внаслідок цього хвилеподібних напливів та вибоїн.

"За підрахунками експертів, такі укріплення ділянки дороги можуть прослужити до 30% довше, ніж звичайні", - сказав Парцхаладзе.

Заступник міністра уточнив, що більш міцне покриття на ділянках дороги біля зупинок може облаштовуватися, наприклад, з цементобетону або асфальтобетону з армуванням спеціальними гратами (геосинтетичними, металевими, композитними).

Крім того, за словами Парцхаладзе, проектування такого покриття зможе істотно вплинути на підвищення безпеки людей на зупинках шляхом зменшення гальмівного шляху громадського транспорту до 20%.

Чиновник додав, що практика проектування такого покриття на зупинках сьогодні поширена в країнах Європи, зокрема, Бельгії та Нідерландах.

Крім цього, за кордоном таке покриття також влаштовується на проїжджій частині дороги перед перехрестями і іншими пішохідними переходами з підвищеною загрозою безпеки.

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Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

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Економічна правда