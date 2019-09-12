Дороги в Україні: упроваджено нові норми для покращення якості будівництва

Із вересня 2019 року в Україні діють нові норми щодо будівництва доріг, які передбачають покращення якості дорожнього покриття завдяки застосуванню модифікованих бітумів.

Про це розповів заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе, повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначив чиновник, якість українських доріг сильно відстає від європейської, тому що на тендерах перемагають ті, хто пропонують найнижчу ціну. Тому міністерство взяло декілька європейських прикладів і оновило застарілі українські норми.

"У нових ДБН при проектуванні доріг загального користування передбачена норма для покращення якості дорожнього покриття – впроваджено норму щодо проектування трас із застосуванням модифікованих бітумів при укладанні двох верхніх шарів дорожнього покриття", - зазначив Парцхаладзе.

Цей спосіб додає покрівельному матеріалу велику тепло- і морозостійкість, еластичність, підвищену опірність втомним навантаженням, підвищує довговічність, пояснив заступник міністра.

"Коли спека і їде вантажівка, дорога стає хвилями. Якщо додавати модифіковані бітуми, цього нема", – сказав Парцхаладзе, наголосивши, що головне, щоб якісно будували.

За оцінками експертів, вартість міцнішого та надійнішого покриття обійдеться дорожче до 10%, при цьому строк служби таких доріг підвищиться до 20%.

Нагадаємо:

Із 1 вересня в Україні набирають чинності нові зміни у державні будівельні норми щодо проектування доріг загального користування, які мають підвищити рівень безпеки на дорогах.

Як повідомлялося, ремонт 1 кілометра дороги у 2018 році найдорожче обійшовся у Закарпатській, Черкаській та Хмельницькій областях. Читайте детальніше: Хто та як ремонтує дороги в Україні – дослідження.

Водночас варто нагадати, що українці переплачують за дороги вдвічі більше за сусідню Словаччину.

Також повідомлялося, що всі дороги в Україні можуть бути відремонтовані впродовж 10 років, це коштуватиме 1 трильйон гривень.

Економічна правда