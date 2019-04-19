В Украине хотят делать более прочный асфальт на остановках транспорта

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства изучит целесообразность обустройства на остановках общественного транспорта более прочного покрытия.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Минрегиона.

По словам чиновника, это будет способствовать повышению устойчивости асфальтобетонного покрытия к разрушению и минимизирует образование вследствие этого волнообразных наплывов и выбоин.

"По подсчетам экспертов, такие укрепленные участки дороги могут прослужить до 30% дольше, чем обычные", – сказал Парцхаладзе.

Замминистра уточнил, что более прочное покрытие на участках дороги возле остановок может обустраиваться, например, из цементобетона или асфальтобетона с армированием специальными решетками (геосинтетическими, металлическими, композитными).

Кроме того, по словам Парцхаладзе, проектирование такого покрытия сможет существенно повлиять на повышение безопасности людей на остановках путем уменьшения тормозного пути общественного транспорта до 20%.

Чиновник добавил, что практика проектирования такого покрытия на остановках сегодня распространена в странах Европы, в частности, Бельгии и Нидерландах.

Кроме этого, за рубежом такое покрытие также устраивается на проезжей части дороги перед перекрестками и другими пешеходными переходами с повышенной угрозой безопасности.

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Экономическая правда