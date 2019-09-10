Метрополітен стане доступним для маломобільних верств населення – Мінрегіон

Починаючи з 1 вересня при реконструкції або будівництві нових станцій метро та підземних переходів в Україні мають дотримуватись вимоги щодо створення безбар’єрного середовища для маломобільних верств населення.

Відповідна вимога прописана у оновлених державно-будівельних нормах, повідомляє заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе на своїй сторінці у Facebook.

"Ми прописали чіткі обов’язкові вимоги щодо створення реального безбар’єрного середовища для всіх: і для людей з порушеннями опорно-рухового апарату, і для осіб з порушеннями зору, слуху, людей похилого віку, вагітних та інших", - зазначив чиновник.

Таким чином, підкреслює Парцхаладзе, метрополітен стане зручним і комфортним видом транспорту для всіх.

"Це буде дійсно безбар’єрний простір. Нові будівельні норми щодо метрополітенів, які містять ці вимоги, вже почали діяти з 1 вересня. Тож шлях до безбар’єрності – незворотній", - підкреслив він.

За словами заступника міністра, йдеться про такі вимоги:

по-перше, поверхня підлоги платформ і вестибюлів станцій повинна бути неслизькою;

по-друге, на шляхах руху пасажирів у межах станції та суміщених підземних переходів необхідно передбачати системи навігації, візуальної статичної і оперативно-змінюваної інформації, тактильні та візуальні елементи доступності, звукові орієнтири;

по-третє, ширина дверей на входах/виходах станцій має бути не менше 0,9 м;

і останнє: на нових станціях мають встановлювати тільки вантажопасажирські ліфти, а на реконструйованих існуючих станціях дозволяється дублювати сходи спеціальними підйомниками.

Нагадаємо:

Із 1 вересня при будівництві нових або реконструкції старих станцій метро мають обов'язково проектуватися туалети для пасажирів на вході/виході зі станцій.

А до кінця 2020 року всі 52 станції метро Києва з тунелями між станціями та ескалаторами будуть покриті 4G.

Нагадаємо також, що вартість ремонту станції метро "Святошин" у Києві, який було розпочато у лютому 2018 року, зросла на 50%.

Також раніше повідомлялося, що головбуха київського метро запідозрили у втраті 26 мільйонів.

Економічна правда