На дахах ТРЦ можна буде розміщувати парковки

В Україні можуть з'явитися парковки на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

Відповідна норма міститься у проекті змін до Державних будівельних норм щодо автостоянок (Зміна №2 до ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"), повідомляється на сайті Мінрегіону.

Розроблені фахівцями зміни до ДБН вже затверджені та вступлять в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.

У документі прописали обов’язкові технічні вимоги та навантаження.

Мова йде саме про експлуатовані покрівлі громадських будинків, тобто такі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. Виняток становлять соціальні заклади — дитячі садки, школи та корпуси закладів охорони здоров’я з палатами.

У міністерстві проаналізували існуючий закордонний досвід, наприклад, парковку на покрівлі торгівельного центру Galeria Krakowska у польському Кракові, автостоянки торгівельних центрів в Італії, Франції та інших країн Європи та світу.

Нагадуємо:

27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.

У лютому 2019 року у Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Економічна правда