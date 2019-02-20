На дахах ТРЦ можна буде розміщувати парковки
В Україні можуть з'явитися парковки на експлуатованих дахах ТРЦ та інших громадських будівель.
Відповідна норма міститься у проекті змін до Державних будівельних норм щодо автостоянок (Зміна №2 до ДБН В.2.3-15-2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"), повідомляється на сайті Мінрегіону.
Розроблені фахівцями зміни до ДБН вже затверджені та вступлять в дію орієнтовно через 3 місяці після офіційного опублікування.
У документі прописали обов’язкові технічні вимоги та навантаження.
Мова йде саме про експлуатовані покрівлі громадських будинків, тобто такі, які дозволяють використовувати свою поверхню в різних цілях. Виняток становлять соціальні заклади — дитячі садки, школи та корпуси закладів охорони здоров’я з палатами.
У міністерстві проаналізували існуючий закордонний досвід, наприклад, парковку на покрівлі торгівельного центру Galeria Krakowska у польському Кракові, автостоянки торгівельних центрів в Італії, Франції та інших країн Європи та світу.
Нагадуємо:
27 вересня 2018 року набули чинності нові правила фіксації і призначення штрафів за неправильне паркування транспортних засобів.
У лютому 2019 року у Києві почали евакуйовувати автомобілі за порушення правил парковки.
Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.
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Економічна правда
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