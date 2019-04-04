Парковки зобов’язали проектувати мінімум 5% місць для електрокарів

Вже з липня на нових парковках обов’язково проектуватимуть мінімум 5% машиномісць з електрозарядками.

Про це повідомляється на сайті міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства.

У змінах до ДБН В.2.3-15:2007 "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів" міститься обов’язкова вимога — облаштовувати електричними зарядками не менше 5% машиномісць на парковках.

Зміни опубліковані 29 березня в Інформаційному бюлетені Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №3/2019 і вступають в дію з 1 липня цього року.

"Думаю, що вже в найближчі 5-10 років весь світ повністю перейде на електрокари. Так, це не відбудеться одномоментно, тому потрібно готуватися до цього вже зараз", — зазначив заступник голови Мінрегіону Лев Парцхаладзе.

Він підкреслив, що мінімум у 5% планується поступово збільшувати, щоб до 2030 року усі 100% машиномісць на стоянках в Україні вже були оснащені електрозарядками.

Нагадаємо:

З 1 липня поточного року у великих містах України також можуть з’явитися автоматизовані парковки.

Раніше у нових державно-будівельних нормах із містобудування була введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років.

Також в Україні можуть з'явитися парковки на дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

Планується ввести також шумову розмітку трас, яка може врятувати життя.

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