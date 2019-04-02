В Україні можуть з’явитися автоматизовані парковки

Уже з 1 липня поточного року у великих містах України можуть з’явитися автоматизовані парковки.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе у Facebook.

"Принцип роботи автоматизованих гаражів пов’язаний із повною автоматизацією усіх процесів, коли і в’їзд, і виїзд авто на паркомісце відбувається без участі водія та пасажирів", — розповів Парцхаладзе.

Керування пристроєм для переміщення авто і контроль його роботи здійснюється з приміщення диспетчерської. Вона розташовується на посадковому поверсі, пояснив він.

Парцхаладзе також додав, що нові зміни у ДБН опубліковані у новому інформбюлетені Мінрегіону (№3/2019 від 29 березня). У чинних державно-будівельних нормах, за його словами, прописано тільки можливість проектування звичайних та механізованих гаражів.

"Де вертикальне переміщення авто здійснюється за допомогою спеціальних механізмів, а горизонтальне — за участю водія", — пояснив Парцхаладзе.

Проте, зазначив заступник міністра, саме автоматизовані парковки є ефективною альтернативою звичайним гаражам і парковкам.

Серед основних їх переваг він виокремив: заощадження простору — на невеликій ділянці землі можна розмістити набагато більше машин, ніж на звичайній парковці, та економія часу, яку забезпечує автоматичний процес паркування.

Особливо це актуально для районів великих міст із щільною забудовою, підкреслив заступник міністра.

Він додав, що в Америці такі стоянки почали будувати ще в 40-50-х роках, у Європі — в 70-80-х.

"Сподіваюсь, що після вступу в дію цих змін таких автостоянок в Україні стане значно більше, а проблем із нестачею паркомісць у великих містах, особливо в центрі, навпаки стане суттєво менше", — резюмував заступник міністра.

Нагадаємо:

Раніше у нових державно-будівельних нормах із містобудування була введена норма щодо розробки комплексних схем транспорту на 30-40 років.

Також в Україні можуть з'явитися парковки на дахах ТРЦ та інших громадських будівель.

Окрім того, в Україні покращать умови користування громадським транспортом.

Планується ввести також шумову розмітку трас, яка може врятувати життя.

Економічна правда