Парцхаладзе звільнили з посади заступника глави Мінрегіону

Кабінет Міністрів України звільнив Льва Парцхаладзе з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з 2 жовтня 2019 року.

Про це йдеться у розпорядженні на урядовому порталі.

"Звільнити Парцхаладзе Льва Ревазовича з посади заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2 жовтня 2019 р. відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - зазначається у документі.

Нагадаємо, що Парцхаладзе був призначений заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у листопаді 2016 року.

До цього протягом майже двох років він обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, що Кабмін також звільнив 4-х керівників Мінагрополітики.

Економічна правда