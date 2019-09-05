Парцхаладзе звільнили з посади заступника глави Мінрегіону
Кабінет Міністрів України звільнив Льва Парцхаладзе з посади заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з 2 жовтня 2019 року.
Про це йдеться у розпорядженні на урядовому порталі.
"Звільнити Парцхаладзе Льва Ревазовича з посади заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 2 жовтня 2019 р. відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 9 Закону України "Про центральні органи виконавчої влади", - зазначається у документі.
Нагадаємо, що Парцхаладзе був призначений заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у листопаді 2016 року.
До цього протягом майже двох років він обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.
Нагадаємо, що Кабмін також звільнив 4-х керівників Мінагрополітики.
Економічна правда
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