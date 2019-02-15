JP Morgan створив власну криптовалюту

Американський банк J.P. Morgan став першим банком у США, який створив і успішно протестував цифрову валюту JPM Coin.

Про це повідомляється на сайті банку, передає Liga.net.

JPM Coin призначена для миттєвих платежів з використанням технології блокчейн.

"CoinsJPM не є грошима як такими. Це цифрова валюта, що представляє долари США, які зберігаються на певних рахунках в JPMorgan Chase NA Коротше кажучи, монета JPM завжди має вартість, еквівалентну 1 долара. Коли один клієнт відправляє гроші іншому через блокчейн, монети JPM переводяться і миттєво викуповуються на еквівалентну суму в доларах США, скорочуючи час розрахунку ", - розповів керівник відділу цифрових казначейських послуг і Blockchain Умар Фарук.

У J.P. Morgan також планують з часом поширити JPM Coin на інші основні валюти.

Поки ж, кажуть в банку, JPM Coin є прототипом, який "буде протестований з невеликим числом інституційних клієнтів J.P. Morgan", і до кінця року планується розширення пілотної програми.

"JPM Coin в даний час призначена для грошових потоків між підприємствами, і, оскільки ми все ще перебуваємо на стадії тестування, у нас немає планів надавати цю послугу приватним особам на даному етапі. Тим не менш, переваги економії коштів та ефективності будуть поширюватися на кінцевих клієнтів наших інституційних клієнтів ", - уточнив Умар Фарук.

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