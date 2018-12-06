Криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму

На сьогоднішній день курси майже всіх основних криптовалют у середньому на 90% нижче за їхній історичний максимум.

Про це повідомляє Liga.net із посиланням на дані кріптовалютной біржі СoinMarketCap.

Так, курс біткоіна знизився на 80,6% до 3868,39 доларів проти історичного максимуму 20 тис. доларів

Друга за капіталізацією на ринку криптовалюта XRP сьогодні торгувалася на позиції 0,3414 долара, подешевшавши на 91,1% в порівнянні із значенням 3,84 долара, зафіксованим у січні 2018 року.

Ethereum зараз торгується на позиції 103,21 долара, подешевшавши на 92,7% проти історичного максимуму 1431 долар.

Нагадаємо, засновник Ethereum Віталік Бутерін вважає, що на ринку криптоактивів більше не буде періодів такого вибухового зростання, як були в минулі роки, так як для цього вже немає передумов.

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