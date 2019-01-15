У Білорусі запустили першу на пострадянському просторі криптобіржу

У білоруському Парку високих технологій 15 січня запущена торговельна площадка токенізованих біржових активів Currency.com.

Про це повідомляє РБК.

Це перша кріптобіржа, яка ліцензована відповідно до декрету президента Білорусі Олександра Лукашенка "Про розвиток цифрової економіки", який набрав чинності в березні 2018 року.

Інвесторами проекту стали компанії VP Capital білоруського бізнесмена Віктора Прокопені і Larnabel Ventures члена ради директорів групи "Сафмар" Саїда Гуцерієва.

Як повідомили джерела РБК, сумарні інвестиції Прокопені і Гуцерієва склали близько 10 млн доларів.

На біржі будуть торгуватися токенізовані активи на сировину, акції, індекси, прив'язані до базової ринкової вартості традиційних фінансових активів.

На біржу будуть допускатися клієнти як з Білорусі, так і з інших держав, крім США (через національні заборони) та країн, внесених до чорного списку FATF (Міжнародної групи з розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей).

Нагадаємо, засновник Ethereum Віталік Бутерін вважає, що на ринку криптоактивів більше не буде періодів такого вибухового зростання, як були в минулі роки, так як для цього вже немає передумов.

У грудні криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.

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