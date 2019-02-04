Падіння Bitcoin оновило історичний максимум по тривалості, але не по глибині

На 2 лютого 2019 року ведмежий тренд Bitcoin триває вже 411-й день поспіль.

Про це повідомляє FinClub.

17 грудня 2017 року курс Bitcoin досяг рекордного максимуму в 19,764 тисячі доларів, за даними CoinDesk, і з тих пір демонстрував тривале зниження.

Ця смуга зниження ціни Bitcoin перевершує за тривалістю ведмежий ринок 2013-2015 років, який тривав 410 днів від найвищої до найнижчої ціни.

Але по глибині падіння нинішнє зниження ціни все ще не перевищило падіння 2011 року, яке тривало всього 163 дня. Тоді з цінового максимуму в 31,50 долара криптомонета впала до 2,01 долара - більш ніж на 93%.

Це більш значне падіння, ніж ведмежий ринок 2013-2015 років, коли ціни впали на 86%. Нинішній ведмежий тренд показує 84% максимального падіння і 82% зниження при поточній ціні близько 3400 доларів (на 17:30 3 лютого Bitcoin коштував 3474 долара, а капіталізація становила 60,85 млрд доларів).

Учасники ринку вірять, що "дно" вже близько, а зростання почнеться після запуску ETF-фондів. Крім того, знову бичачим ринок може зробити скорочення блоку, який добувають майнери. Це скорочення може відбутися у кінці травня 2020 року, тому ринок може почати рости мінімум за квартал до цієї дати.

Нагадаємо, у грудні криптовалюти подешевшали у середньому на 90% від історичного максимуму.

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