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ФБР створює підрозділ контролю за обігом криптовалюти

П'ятниця, 18 лютого 2022, 14:15 - Олексій Павлиш
 
getty images

ФБР запускає підрозділ для аналізу блокчейну та контролю над віртуальними активами і їх можливою конфіскацією.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву заступника генерального прокурора США Лізи Монако.

Крім цього, Мін'юст США залучив "досвідченого прокурора" з комп'ютерних злочинів, який очолить нову групу з питань захисту криптовалют.

Зазначається, що про створення підрозділу ФБР по віртуальних активах оголосили після того, як Мін'юст висунув парі з Нью-Йорка звинувачення у відмиванні біткоїнів на суму понад 4,5 мільярда доларів, які були вкрадені в 2016 році під час злому біржі Bitfinex.

"Регулятори США під керівництвом президента Джо Байдена посилили свій аналіз криптоіндустрії після серії гучних кібератак минулого року на найбільшу мережу паливних трубопроводів США і найбільшого в світі постачальника яловичини. Групи хакерів часто вимагають плату в біткоїнах", - нагадує агентство.

Reuters додає, що в деяких із цих випадків ФБР вдалося відстежити та повернути частину викупу.

Команду з контролю за криптовалютами очолить прокурор Юн Янг Чой.

Економічна правда

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