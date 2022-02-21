Вартість Bitcoin впала нижче 38 тисяч доларів

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Котирування біткоїна впали нижче 38 тисяч доларів - співзасновник криптобіржі Huobi Ду Джун вважає, що наступне ралі криптовалюти буде лише наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Про це пише Markets Insider.

Співзасновник Huobi Ду Джун сказав, що на ціни біткоїнів часто впливають технологічні зміни в мережі криптовалюти, зокрема, так звані "халвінги".

Халвінг - це дворазове зменшення нагороди за майнінг того чи іншого коїну.

Останні халвінги відбулися в 2016 і 2020 роках, і криптоаналітики очікують, що наступне відбудеться в 2024 році.

"Ймовірно, ми зараз знаходимося на ранній стадії ведмежого ринку", - сказав Ду Джун.

"Але наступний халвінг дійсно важко передбачити точно, тому що існує багато інших факторів, які також можуть вплинути на ринок - наприклад, геополітичні проблеми, включаючи війну, або недавній COVID", - додав він.

"Після цього циклу ми зможемо побачити наступний бичачий ринок біткоїнів лише в кінці 2024-го початку 2025 року", - ствержує експерт.

Бичачий ринок – це період, коли ціни постійно зростають, тоді як ведмежий ринок – навпаки.

Як свідчать дані Coindesk, за останню добу криптоактив втратив близько 2% вартості, за тиждень - 11%.

Станом на 14:00 за Києвом біткоїн опустився нижче 38 тис доларів - до 37 473 дол. Станом на 17:01 біткоїн трохи відіграв падіння - до 38 698 дол.

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Економічна правда