JP Morgan создал собственную криптовалюту

Американский банк J.P. Morgan стал первым банком в США, который создал и успешно протестировал цифровую валюту JPM Coin.

Об этом сообщается на сайте банка, передает Liga.net.

JPM Coin предназначена для мгновенных платежей с использованием технологии блокчейн.

"CoinsJPM не является деньгами как таковыми. Это цифровая валюта, представляющая доллары США, которые хранятся на определенных счетах в JPMorgan Chase N.A. Короче говоря, монета JPM всегда имеет стоимость, эквивалентную 1 доллару. Когда один клиент отправляет деньги другому через блокчейн, монеты JPM переводятся и мгновенно выкупаются на эквивалентную сумму в долларах США, сокращая время расчета", - рассказал руководитель отдела цифровых казначейских услуг и Blockchain Умар Фарук.

В J.P. Morgan также планируют со временем распространить JPM Coin на другие основные валюты.

Пока же, говорят в банке, JPM Coin является прототипом, который "будет протестирован с небольшим числом институциональных клиентов J.P. Morgan", и к концу года планируется расширения пилотной программы.

"JPM Coin в настоящее время предназначена для денежных потоков между предприятиями, и, поскольку мы все еще находимся на стадии тестирования, у нас нет планов предоставлять эту услугу частным лицам на данном этапе. Тем не менее, преимущества экономии средств и эффективности будут распространяться на конечных клиентов наших институциональных клиентов", - уточнил Умар Фарук.

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