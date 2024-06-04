Напад на "Схеми" в "Укрексімбанку": адвокати вважають, що обвинувачені затягують процес

Київський апеляційний суд в 6 раз переніс розгляд апеляційної скарги журналістів "Схем" у справі нападу на знімальну групу під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером восени 2021 року.

Джерело: "Радіо Свобода"

Дослівно: "Адвокати потерпілих журналістів "Схем" вважають, що обвинувачені та їхній захист – йдеться про екскерівника банку Євгена Мецгера, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова – ймовірно затягують судовий процес, постійно подаючи клопотання про перенесення розгляду справи".

Деталі: Повідомляється, що на думку адвокатів, обвинувачені можуть уникнути покарання у звʼязку з завершенням терміну притягнення до відповідальності, який спливає у жовтні 2024 року.

Реклама:

Зазначається, що у Київському апеляційному суді потерпілі журналісти з 2022 року частково оскаржують рішення попередньої інстанції та просять суд позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки.

Нагадаємо:

4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.

Реклама:

Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.

5 жовтня 2021 року журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".

Про підозру повідомили колишньому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки фінустанови Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову. Суд обрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт Пікалову й Мецгеру, і особисте зобов’язання для Тельбізова.

23 жовтня 2021 року правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером.

Українська правда