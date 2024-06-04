Напад на "Схеми" в "Укрексімбанку": адвокати вважають, що обвинувачені затягують процес
Київський апеляційний суд в 6 раз переніс розгляд апеляційної скарги журналістів "Схем" у справі нападу на знімальну групу під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером восени 2021 року.
Джерело: "Радіо Свобода"
Дослівно: "Адвокати потерпілих журналістів "Схем" вважають, що обвинувачені та їхній захист – йдеться про екскерівника банку Євгена Мецгера, директора департаменту банківської безпеки Ігоря Тельбізова та начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова – ймовірно затягують судовий процес, постійно подаючи клопотання про перенесення розгляду справи".
Деталі: Повідомляється, що на думку адвокатів, обвинувачені можуть уникнути покарання у звʼязку з завершенням терміну притягнення до відповідальності, який спливає у жовтні 2024 року.
Зазначається, що у Київському апеляційному суді потерпілі журналісти з 2022 року частково оскаржують рішення попередньої інстанції та просять суд позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки.
Нагадаємо:
4 жовтня 2021 року "Схеми" повідомили про напад у державному "Укрексімбанку" під час запису інтерв’ю із головою правління цієї фінустанови Євгеном Мецгером прямо у його кабінеті. Мецгеру не сподобалось одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного, після чого він наказав охороні "забрати камери" та "дістати із них касети". Журналіст зміг записати те, що відбувалось, на аудіо.
Представники редакції, які прибули на місце події, викликали поліцію та написали заяву про перешкоджання журналістській діяльності. Державний "Укрексімбанк" звинуватив журналістів "Схем" у спробі протиправно заволодіти інформацією з обмеженим доступом і додав, що планує звернутися до правоохоронців.
5 жовтня 2021 року журналісти "Схем" відновили та оприлюднили кадри нападу під час інтерв’ю в державному "Укрексімбанку".
Про підозру повідомили колишньому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру, керівнику служби безпеки фінустанови Ігору Тельбізову та директору департаменту інформаційної політики банку Володимиру Пікалову. Суд обрав їм запобіжні заходи - нічний домашній арешт Пікалову й Мецгеру, і особисте зобов’язання для Тельбізова.
23 жовтня 2021 року правоохоронці повідомили про підозру четвертому учаснику нападу на знімальну групу журналістів програми "Схеми" під час інтерв’ю з на той час головою правління АТ "Укрексімбанк" Євгеном Мецгером.