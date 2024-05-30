Особисті дані 25 тисяч співробітників BBC викрали в результаті кібератаки

Персональні дані понад 25 тисяч колишніх і нинішніх співробітників BBC стали жертвами масштабної кібератаки, спрямованої на пенсійну систему британського мовника.

Про це пише The Teelgraph.

"Інформація, включаючи імена, адреси та номери національного страхування, була скомпрометована після того, як на початку цього місяця файли, що містили персональні дані, були викрадені з хмарного сервісу зберігання даних.

Минулого тижня BBC повідомила про це свій пенсійний фонд, а в середу учасники пенсійної програми отримали попередження електронною поштою", - йдеться у повідомленні.

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Наразі невідомо, хто несе відповідальність за злом, але інсайдери заявили, що це не була атака з використанням програми-вимагача, додавши, що немає жодних доказів того, що дані з'явилися деінде в Інтернеті, додає видання.

Представник пенсійної ссистеми вартістю 695 млн фунтів стерлінгів, яка є однією з найбільших у Великій Британії і налічує понад 50 тисяч учасників, заявив, що жодні банківські реквізити, адреси електронної пошти, імена користувачів або паролі не були скомпрометовані.

Хоча учасникам не було запропоновано вжити якихось конкретних заходів, їх закликали залишатися "пильними щодо будь-якої активності, яка здається незвичною", пише The Telegraph.

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Ця атака сталася менш ніж через рік після того, як BBC зазнала кібератаки, організованої російським хакерським угрупуванням Clop.

British Airways і Boots раніше також постраждали від хакерської атаки, яка була спрямована на програмне забезпечення для нарахування заробітної плати Zellis і зачепила до 100 тисяч британських працівників.

Минулого року The Guardian також зазнала окремої атаки з вимогою викупу, яка вивела з ладу її комп'ютерні системи.

Економічна правда