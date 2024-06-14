Yahoo додала у свій новинний застосунок ШІ-функції

Після придбання технології, що лежить в основі застосунку Artifact, Yahoo запускає власний персоналізований новинний додаток на основі штучного інтелекту.

Про це пише The Verge.

"Архітектура Artifact, додатку для агрегації новин, створеного співзасновниками Instagram Кевіном Систромом і Майком Крігером, продовжить своє існування в абсолютно новому застосунку Yahoo News.

Новий застосунко Yahoo News, доступний для завантаження на iOS та Android, пропонує користувачам персоналізовану стрічку новин на основі штучного інтелекту, що базується на їхніх інтересах, а функція під назвою Key Takeaways може надати стислий виклад новинної статті", - пише видання.

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Інші функції додатку Yahoo News включають Top Stories, який відбирає найпопулярніші матеріали.

Користувачі також можуть відфільтровувати новини від окремих медіа, створюючи ключові слова для блокування небажаного контенту. Також впроваджено функцію позначення клікбейту, яка допомагає ідентифікувати заголовки, що можуть бути оманливими або надто сенсаційними.

Нагадаємо:

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У квітні компанія Yahoo заявила, що придбала новинну платформу Artifact співзасновників Instagram на основі штучного інтелекту (ШІ) і впровадить її технологію на новинних та інших сайтах.